الجهاد الاسلامي تنعى شهيد فلسطين الفتى محمد البايض

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الفتى: محمد فؤاد البايض (17 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية أم صفا برام الله.

وقدمت الحركة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التعازي لعائلة الشهيد وعموم أهلنا في رام الله الصمود.

وشددت الجهاد الاسلامي، أن أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق المدنيين والأبرياء لن تنال من عزيمة شعبنا وبسالة مقاومينا على استمرار طريق الحرية والخلاص.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في قرية أم صفا.

وحسب المصادر الطبية، فإن الفتى الذي ارتقى برصاص الاحتلال في أم صفا هو محمد فؤاد عطا البايض ١٧ عاماً ، من مخيم الجلزون وتسكن عائلته في أم صفا

وأعلنت مصادر طبية وصول إصابتان خطيرتان بالرصاص الحي في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، أصيبا خلال إطلاق الرصاص الحي في المواجهات المندلعلة في القرية.