1142 جندي احتياط في سلاح الجو يعلنون انهاء خدمتهم

قالت سائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن أعداد كبيرة من جنود الاحتياط ينظمون إلى رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، والغالبية الكبرى من سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجًا على قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن 1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أرسلوا رسالة إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الجيش يؤآف غالانت.

ونقلت الإذاعة العبرية رسالة الجنود، وقالوا: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط".

واوضحت، أن الموقعين على الرسالة هم 422 طيار نشط في سلاح الجو و173 مشغل للطائرات المسيرة وآخرين.

ووصف المراسلين العسكريين للقنوات الإسرائيلية المختلفة القرار بالزلزال الذي يضرب الجيش، مشيرين إلى أن ذلك سيفقد الجيش الإسرائيلي استعداداته للحرب.