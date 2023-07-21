إصابة 3 جنود "إسرائيليين" شمال الخليل واندلاع مواجهات في مدن الضفة

اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللها تفجير عبوة محلية الصنع في قوة إسرائيلية شمال الخليل.

وأصيب 3 من جنود الاحتلال، أحدهم بانفجار قنبلة محلية الصنع خلال المواجهات التي اندلعت بعد ظهر اليوم في بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على جنازة أحد المواطنين في بيت أمر، وردّ مقاومون بإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية ما أدى لإصابة أحد جنود الاحتلال بالمكان.

ونشر مواطنون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وصول سيارات الإسعاف الإسرائيلية للمنطقة ونقل الجندي المصاب.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على مدخل بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

وفي رام الله، خرج أهالي قرية أم صفا بمسيرة رافضة للاستيطان على أراضيهم بعد أدائهم صلاة الجمعة في ساحة المجلس القروي.

واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي بقنابل الغاز والصوت، فيما رد الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرى بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال.

وخرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح، أعقبها انطلاق مسيرة نحو بؤرة "إيفتار" الاستيطانية المقامة على الجبل.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.