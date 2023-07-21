تظاهرة في الداخل المحتل احتجاجا على تفشي الجريمة

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، اليوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة واستفحالها في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وتقاعسها عن محاربتها.

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة السوق البلدي في المدينة، وتوجهت إلى مركز الشرطة الجديد، تعبيرًا عن احتجاجهم على تواطؤ الشرطة في ما يخصّ محارية الجريمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 121 قتيلا، في حصيلة غير مسبوقة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 مقتل 109 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.