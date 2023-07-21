إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على جنازة مواطن في بيت أمر

أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يوسف أبو مارية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة في بيت أمر خلال توجههم الى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشار أبو مارية، إلى أن اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.