نائب بالتشريعي يحذّر من وجود نوايا سيئة لإفشال اجتماع "الأمناء العامين"

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، ان اعتقال السلطة الفلسطينية للشيخ مصطفى أبو عرة (62 عاما)، يؤكد وجود نوايا سيئة تجاه اجتماع الأمناء العامين، في القاهرة، نهاية الشهر الجاري.

وقال خريشة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن هناك نوايا وتوجهات سيئة لإسكات أي صوت يدعو للوحدة، وخاصة قبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

وأضاف: "إن الشيخ مصطفى حر والحر لا يذل، ولا أحد يستطيع تبرير هذا الاعتقال غير العقلاني، ويهدد بتدمير النسيج المجتمعي، مشدداً على ضرورة عدم المساس برموز الشعب الفلسطيني، خاصة أن "الشارع موحد ويقف خلف رموزه الوطنية".

وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الشيخ أبو عرة، مؤكداً أن "مكانه بين شعبه وجماهيره وليس في الاعتقال".

ووجه خريشة برسالة للفصائل التي ستشارك في اجتماع الأمناء العامين، بضرورة أخذ تدابير حقيقية لوقف الاعتقال السياسي، داعياً إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء حتى لا يشعروا بالخذلان.

واعتقل جهاز "الأمن الوقائي" التابع للسلطة الفلسطينية، الشيخ أبو عرة أمس الخميس، في طوباس، شمالي الضفة الغربية، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى مشفى طوباس التركي.