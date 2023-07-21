هيئة الأسرى: الأسير ناهض الأقرع يدخل عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الجمعة، بان الاسير ناهض فرج جدوع الاقرع من سكان مدينة غزة قد دخل اليوم الجمعه عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال.

وأوضح الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة، بان الاسير الأقرع اعتقل بتاريخ 21/7/2007 وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن ثلاث مؤبدات بتهمة الانتماء الي تنظيم فلسطيني والمشاركة في قتل عدد من جنود الاحتلال.

وأضاف بأن الاسير الأقرع هو من مواليد عام 1968 وهو متزوج ولديه ابن وثلاث بنات ، وهو احد الاسرى المرضى المقيمين في ما يسمي بمشفى سجن الرملة بشكل دائم وهو احد الذين تعرضوا لسياسة الاهمال الطبي حيث بترت قدماه داخل السجون بسبب التهابات شديدة لم يتم علاجها بالشكل المطلوب حيث نتجت هذه الالتهابات عن اصابة قديمة تعرض لها قبل اعتقاله .