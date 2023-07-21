حركة النجباء: ليكون مقر السفارة السويدية في بغداد مركز أبحاث ودراسات في علوم القرآن ونشر ثقافة الإسلام

دعت حركة النجباء الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع الحكومة السويدية إثر سماحها بتدنيس المصحف الشريف في ستوكهولم.

وطالبت الحركة في بيان لها إستنكارا للإساءة للمصحف الشريف، أن يكون مقر السفارة السويدية في العراق مركز أبحاث ودراسات في علوم القرآن ونشر الوعي وثقافة الإسلام المحمدي الأصيل في بلدان العالم أجمع ولتبيين وكشف أكاذيب من يقف خلف هذه الحركات الماسونية التي تخالف مفهوم الحرية والإنسانية".

وقالت حركة "النجباء": "الأنظمة الغربية الجاهلية التي تحارب القرآن الكريم وتخشى تعاليمه المقدسة التي تتعارض مع نواياهم الشيطانية المتمثلة بنشر الانحلال والشذوذ والفاحشة والرذيلة، انما تحاربه لأجل ما فيه من التعاليم الربانية السامية التي ترفض العنصرية والمنهج العدواني الذي تتبناه هذه الدول، ولأجل هذا فإنها تريد زوراً اعتبار المساس بقدسية القرآن الكريم حرية تعبير، ولكن هذه الأنظمة الجاهلية أثبتت للعالم أنها لم تدع شيئاً إلا وشوهته تحت هذا الشعار الزائف."

أضافت: "ألا فليعلم هؤلاء أن قداسة القرآن الكريم قائمة إلى الأبد في قلوبنا وأرواحنا، وعند كل حر منصف، ولن يكون أمامنا من سبيل إلا التصدي بالطرق التي نراها مناسبة رداً على هذه الإساءات المتكررة".

وتابعت الحركة: "في الوقت الذي نثمن فيه موقف الحكومة العراقية وقطعها للعلاقات مع الحكومة السويدية وندعو الدول العربية والاسلامية إلى تبني مثل هذا الموقف المشرف والمسؤول وقطع العلاقات مع السويد".