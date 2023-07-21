انطلاق مسيرات جماهيرية في إيران للتنديد بالإساءة للقرآن

انطلق آلاف الإيرانيين، ظهر اليوم الجمعة 21-7-2023، ، بمسيرات جماهيرية للتنديد بالإساءة التي ارتكبها المتطرف سلوان موميكا في السويد بحق القرآن الكريم واهانة مشاعر ملايين المسلمين.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، انطلقت ظهر اليوم، مسيرات إستنكارية في عدد من المناطق الإيرانية، للتنديد بالإساءة التي يتعرض لها القرآن الكريم في السويد.

وردد المتظاهرون شعارات استنكارية وصدحت أصواتهم بالهتافات الداعية للحفاظ على حرمة المقدسات الدينية واحترام الأديان السماوية.

وكان موميكا قد مزق نسخة من القرآن الكريم وأهان العلم العراقي وصورًا لعدد من رجال الدين الشيعة، أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم أمس الخميس، تحت حماية قوة من الشرطة.

من جانبه، حذر وزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان في رسالة بعثها للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غورتيريش من أنّ استمرار التطاول على القرآن الكريم سيعرض السلام والتعايش السلمي لأتباع الديانات السماوية للخطر.