تركيا تزيد من صعوبة الحصول على جنسيتها

أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخراً، بتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وإعداد خطوات لجعل الحصول على الجنسية التركية أكثر صعوبة.

ونقلت قناة (TV100) عن مصادر، قولها: "إن ما يقرب من 5 ملايين مهاجر يعيشون في البلاد".

وكان الرئيس أردوغان قد وعد المواطنين الأتراك في وقت سابق بأنهم سيشعرون قريبا بتغييرات نتيجة عمليات مكافحة المهاجرين غير الشرعيين.

وقد أطلع وزير الداخلية علي يرليكايا أطلع أردوغان على جهود الوزارة في محاربة الهجرة غير الشرعية، فيما ادلت الحكومة بسرعة إجراءات جديدة ضد الهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء.

وأشار الوزير يرليكايا، إلى وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية.

وبدورها، أشارت القناة التلفزيونية إلى أنه "تم توضيح ضرورة أن توجد قيود جديدة على الجنسية التركية، وأن هناك سوقا للحصول على الجنسية التركية، حيث تمنح الجنسية للأجانب وفقا لشروط معينة مقابل الحصول على مبلغ معين من الأصول".

جدير ذكره أنه سبق للحكومة التركية تعديل قانون "الجنسية"، وبحسب الوثيقة، يمكن للفرد الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات في البلاد بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو بإيداع مماثل في أحد البنوك التركية.