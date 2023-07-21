الأخرس: الاحتلال يستغل وجود السلطة واتفاقياته معها لمضاعفة الاستيطان بالضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، مساء أمس الخميس، أن الاحتلال استغل وجود السلطة واتفاقياته معها وضاعف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الأخرس خلال تصريحات لـ"قناة الأقصى": "على السلطة أن تراجع نفسها، وشعبنا الفلسطيني لم يعد ينطلي عليه ممارساتها القمعية".

وأضاف: "أجهزة أمن السلطة تلاحق وتعتقل المقاومين بالضفة الغربية، مشدداً على أنه على السلطة أن تفعل شيئا لإرضاء الشعب وأن توقف اعتقالات المقاومين بالضفة الغربية".

وأوضح الأخرس، أن السلطة تخترق القانون بملاحقتها للمقاومين بالضفة الغربية، داعياً كل من يحمل السلاح بالضفة الغربية بأن يوجّهه نحو الاحتلال.