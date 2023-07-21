عالم في "ناسا": شهر تموز قد يكون الأكثر سخونة منذ مئات السنين

رجّح كبير علماء المناخ في وكالة "ناسا" الأميركية، غافين شميدت، أمس الخميس، أن شهر تموز/ يوليو عام 2023 الحالي سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ مئات، إن لم يكن آلاف السنين.

وكان قد شهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية.

واعتبر العالم شميدت، في لقاء نظمته وكالة "ناسا" مع الصحفيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض، إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق.

وقال العالم: "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، وموجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا، مشيراً إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو".

وأضاف شميدت: "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات، مبيناً أنه منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية".

وتابع قائلاً: "نتوقع أن يستمر ذلك، فالسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".

ووفقاً لحسابات شميدت، هناك احتمال من 50 إلى 50 في المئة أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80 في المئة.

وختم قائلاً: "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".