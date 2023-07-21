بالفيديو انفجار غامض يدمرُ شارعاً في جنوب إفريقيا

دمر انفجار غامض، أمس الخميس، شارعاً مزدحما في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

وأوضحت المصادر، أنه احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.

يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.

وبدورها، نفت الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.

دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.

ومن جانبه، قال متحدث باسم خدمات الطوارئ: "إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.