مستشار سابق في البنتاغون: أمام كييف مسار واحد لتجنب الدمار الكامل

أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، اليوم الجمعة 21-7-2023، أن أمام كييف طريق واحدة لتجنب الدمار الكامل، وهي الدخول الفوري في مفاوضات مع روسيا.

وقال المستشار خلال حديثه على قناته في "يوتيوب": "يجب الأخذ بعين الاعتبار، أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات حول الأرض، فإن الروس لن يسلموا الأراضي التي قاتلوا بشدة من أجلها، لذلك يجب أن نكون واقعيين بشأن ما تبقى من أوكرانيا الآن".

وأضاف: "إذا فعلت أوكرانيا ذلك أي (دخلت في مفاوضات) اليوم، ستحفظ شيئا على الأقل، ولكن إذا لم تفعل شيئا، فإن أوكرانيا سيتقلص حجمها إلى درجة كبيرة بحيث لا يبقى لها ما تسيطر عليه من أراضيها أبدا".

وأضاف ماكغريغور: "إنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا، يتعين على أوكرانيا الموافقة على وضع محايد، ووقف أي مساعدة خارجية، وطرد جميع أفراد "الناتو" من أراضيها".

وبدورها، كانت موسكو قد أكدت باستمرار استعدادها للتفاوض مع كييف وداعمي نظام كييف في الغرب، مشيرة إلى أنه لابد من مراعاة الوضع الجديد على الأرض والاعتراف به.

ويُشار إلى أنه ترفض كييف وتحت ضغط من واشنطن وعدد من الدول الغربية التفاوض وتحاول استرجاع الأراضي التي باتت مناطق روسية، في حين أنها تتكبد خسائر فادحة وتواصل خسارة مناطق جديدة.