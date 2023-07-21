دراسة تكشف فوائد الـ"أوميغا 3" للجسم

كشفت دراسة طبية أُجريت حديثاً عن فائدة أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كتلك الموجودة في التونة والسلمون والسردين، بالنسبة لصحة الرئتين.

وبحسب الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشرت نتائجها في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن هذه الأحماض الدهنية ذات تأثير إيجابي على الرئتين.

وقالت مؤلفة الدراسة، باتريشيا كاسانو: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان لا يزال ناقصا إلى حد ما".

وأضافت كاسانو: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا".

فوائد أحماض أوميغا 3:

- أحماض أوميغا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة الرئة.

- تحسّن هذه الأحماض من وظائف الرئة.

- العمل على خفض الدهون الثلاثية وضغط الدم.

- المساعدة في الحد من تخثر الدم.

- تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

- الحد من ضربات القلب غير المنتظمة.

- توصي وزارة الزراعة الأميركية بتناول الناس حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا.