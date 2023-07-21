أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب

أعلنت شركة Powerball الأمريكية لليانصيب، أن أحد المشاركين في سحبها الدوري ربح الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.08 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الفائز يستطيع تقسيم القيمة الكاملة للجائزة إلى 30 دفعة سنوية أو تلقيها على شكل دفعة مقطوعة قدرها 516.8 مليون دولار.

وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن اسم الفائز. ولكن شبكة "سي بي إس" أكدت أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في كاليفورنيا.

وتعتبر هذه الجائزة هي ثالث أكبر جائزة خلال وجود يانصيب Powerball. كان الفوز القياسي 2.04 مليار دولار كما تم سحب جائزة كبرى بقيمة 1.586 مليار دولار.