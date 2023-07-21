بالفيديو سرايا القدس- كتيبة طولكرم تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة فجراً

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 21-7-2023، مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت عدة أليات تابعة لقوات الاحتلال مدينة طولكرم برفقة جرافة عسكرية وتوجهت للحي الغربي، فيما تصدى مقاومون لها بصليات من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم: "متوكلين على الله تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف آليات الاحتلال في منطقة الحي الغربي فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر".

وأضافت الكتيبة في بيان لها: "ندعو أهلنا الصامدين في مخيم نور شمس الثورة ومدينة طولكرم بالبقاء على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اعتداء يقدم عليها جيش العدو، وكلنا أمل وثقة ويقين بكم وبمواقفكم في دعم ونصرة المقاومة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

متوكلين على الله تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف آليات الاحتلال في منطقة الحي الغربي فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

ندعو أهلنا الصامدين في مخيم نور شمس الثورة ومدينة طولكرم بالبقاء على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اعتداء يقدم عليها جيش العدو، وكلنا أمل وثقة ويقين بكم وبمواقفكم في دعم ونصرة المقاومة.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة طولكرم