شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات وخاصة البندورة في المحلية، اليوم الجمعة 21-7-2023، انفخاضاً طفيفاً على أسعار بيعها، فيما واصل الدجاج انخفاضه أيضاً.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم كافة التحديثات على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية بقطاع غزة، وهي تهم شريحة كبيرة من الناس.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 21-7-2023، كما يلي: