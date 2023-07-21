شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وفق ما جاء عبر المنصات الرسمية، اليوم الجمعة 21-7-2023، ارتفاعاً طفيفاً على سعر صرفه بعد الانخفاض الذي شهدته خلال الأيام الأخيرة.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات والتغيرات التي قد تطرأ على أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية الأخرى تبعاً للأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 21-7-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.60

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.09

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12.