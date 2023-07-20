سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:58 م
20 يوليو 2023
سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 21 يوليو 2023
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