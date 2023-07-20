سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.