سعر الدولار والعملات .. اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-7-2023

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-7-2023 ، وقدم فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي جاءت بعد ارتفاع في عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وغيره حيث سيتعرف جميع الأشخاص من المتابعين وزوار هذه المقالة على هذه الأسعار بكل اريحية تامة ونطلب من حضراتكم من بعد هذه المقدمة من الاستمرار في قراءة السطور للتعرف على تلك الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق وقبل ان نشرح نود ان نذكر الجميع بان الفريق يقوم يوميا في نشر تلك الأرقام في سلسلة مقالات عدة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 665,000، ومبيع: 676,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 675,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 681,000 ، مبيع: 582,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 592,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 572,000 ، مبيع: 677,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 677,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 579,000 ، مبيع: 584,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 584,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 11900 وبيع 12100

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 12200 وبيع 12400 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 12025 وبيع 12125 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 12150 وبيع 12250.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 21-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .