قوات الاحتلال تعتقل شابا وتداهم عدة منازل في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، شابا من مدينة الخليل، كما داهمت عددا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عز شحادة (20 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته التي تحتفل بنجاح ابنها بالثانوية العامة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عائلة الشلودي في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وهددوهم بالاعتقال بذريعة إطلاقهم للألعاب النارية. وداهمت منزل المواطن عز الدين أبو حسين في المنطقة الجنوبية من المدينة، وقامت بتفتيشه.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في أحياء مدينة الخليل، منها تل الرميدة، وجبل الرحمة، وشارع الشلالة، ولاحقت المواطنين، خاصةً الشبان والأطفال، لتنزع فرحتهم واحتفالاتهم بالناجحين في الثانوية العامة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل قلقس، والمنطقة الجنوبية، ومداخل عدد من البلدات والقرى في المحافظة.