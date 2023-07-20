الحافظة لكتاب الله "حلا".. تفوّقْ بالمركز الأول نتاج عام كامل من العزيمة والإصرار

بالإصرار والعزيمة خاضت الطالبة حلا أبو رويضة غِمار مرحلة الثانوية العامة، لتتقين أنه هو المفتاح لتخطي هذه الصعوبات والوصول إلى قمم النجاح والتألق، فالابتسامة لم تفرح مبسم أبو رويضة، فالفرحة غمرت أرجاء منزلها، وسط أصوات الزغاريد والأهازيج الفلسطينية الخاصة بالناجحين.

الحافظة لكتاب الله الطالبة أبو رويضة من مدرسة مريم بنت عمران بمخيم المغازي، حصلت على معدل 99.7 % في الفرع العلمي، تقول: "كنت أتوقع أن معدلي سيكون مرتفعًا، ولكن لم أكن متأكدة".

تقول حلا لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "عندما سمعت النتيجة انهمرت دموعي تلقائيا من الفرحة، فقد استجاب الله عز وجل لدعائي".

وعن طموحها المستقبلي، قالت: أطمح لدخول تخصص الطب البشري، داعية من لم يحالفهم الحظ للمثابرة وعدم الاستسلام والتفوق في المرة القادمة.

أما والد الطالبة حلا، وصف تفوق ابنته بأنه شعور لا يوصف يختلف عن كل شيء، مشيرًا إلى أن هذا التفوق هو نتاج سنة كاملة من الدراسة

ويتابع: "حلا من الحافظين لكتاب الله، فمنذ المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية وهي تحصل على معدلات عالية".

ويشير والدها، إلى أنه كان يستغل مجاله في الارشاد النفسي لتوفير الدعم النفسي لها، إلى جانب الدعم المادي واللوجستي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة.

ووصلت نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63.