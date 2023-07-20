محتجون عراقيون ينددون بحرق السويد للمصحف الشريف

احتج عراقيون، اليوم الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، تنديداً بالإساءة إلى المصحف الشريف، وسماح السلطات السويدية بالإساءة إلى المقدسات.

ووجّه وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، في بيان لها، تجديد طلب العراق عقد اجتماعٍ طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم.

وأدان الإطار التنسيقي العراقي، في بيان، سماح السلطات السويدية مجدداً، لأحد المتطرفين بإحراق نسخةٍ من المصحف الشريف، إضافةً إلى حرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأكّد البيان، دعمه لقرار الحكومة العراقية الشجاع، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، وسحب التمثيل العراقي من ستوكهولم، لتكرار السماح بالتجاوز على المصحف الشريف وخرق السيادة العراقية.

ودعا البيان، إلى التظاهر يوم غدٍ الجمعة، "نصرةً لدين الله وكتابه الكريم"، مطالباً الدول العربية والإسلامية، ومنظمة "المؤتمر الإسلامي" بـ"ضرورة اتخاذ خطوات ومواقف شديدة لوقف هذا التعدي الصارخ على حرمة الإسلام والمسلمين".

وفجر الخميس، اقتحم مئات المتظاهرين، مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد وأضرموا النيران فيها، احتجاجاً على موافقة السويد مجدداً على إحراق نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم..