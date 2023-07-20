الطالب محمد الجنيدي يتغلب على الظروف الصعبة ويحقق حلم والده الشهيد

تفوق الطالب مصطفى محمد الجنيدي في الثانوية العامة التوجيهي 2023، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال فترة الدراسة وتقديمه للامتحانات النهائية، باستشهاد والده محمد، أحد قادة كتيبة نابلس.

واحتفل الطالب المتفوق، الجنيدي، الحاصل على معدل 65.7%، بنجاحه، واستقبل المهنئين في منزله ابن قرية الجنيد، وسط حزنه على غياب والده.

وقال الجنيدي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "كانت ظروف ملاحقة واستشهاد والدي، برصاص جيش الاحتلال، صعبة، وأثرت على دراستي، لكني تغلب عليها".

وأضاف أن تفوقه بالنجاح، حلم كان يراود والده، مشيرًا إلى أنه يريد الالتحاق بجامعة الاستقلال.

ووصفت جدة الطالب، نجاح محمد، بالفرحة الكبيرة، وأشارت إلى أن حفيدها وفور تلقيه النتيجة، سجد شكرا لله، ثم ذهب إلى قبر والده في مقبرة القرية وقرأ له الفاتحة واهداه النجاح.







