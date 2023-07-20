السيد نصر الله: الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد

قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إن الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة، داعيًا الجميع بكل الاحياء والقرى الحضور في كل المساجد حاملين مصاحفهم والاعتصام به، مطالبين الدولة بأخذ موقف تجاه السويد.

وأضاف السيد نصر الله خلال إحياء الليلة الثالثة من ليالي عاشوراء، اليوم الخميس، أن الإهانة تتكرر من نفس الدولة والجهة الحمقى التي تقف خلف المنفّذ حاولت تظهير الاساءة للعراق وإيران ولكن المساس بالقرآن مساس بكل المسلمين

وتابع: "يوم غد يجب أن يرى العالم كله كيف نحتضن قرآننا ويجب على العالم كله أن يرى كيف نحمي قرآننا بدمائنا وبفلذات أكبادنا".

وطالب السيد نصر الله، الحكومة اللبنانية بسحب السفير او القائم بالأعمال من السويد، وطرد السفير السويدي من لبنان وهذا اضعف الايمان.

وأشار إلى أن المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية ان تضغط على دولها لطرد سفراء دولة السويد من دولهم وسحب سفراء دولهم من السويد

وتابع: "اذا اردنا ان لا يتكرر ما حصل في السويد من حرق وتدنيس للقران الكريم على كل الدول العربية الإسلامية ان تقوم بما قام به العراق وهذا اقل شيئ"

وحول الموقف العراقي، قال إن ما قامت به الحكومة العراقية شجاع وحكيم وهو موقف ممتاز، مضيفا أن الحكومة العراقية قررت تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن.

كما أكد السيد نصر الله، أن تدنيس المصحف الشريف يمس كل المسلمين ولا يمس فئة دون أخرى.

وتابع السيد نصرالله: " هناك إصرار اسرائيلي - موسادي على الفتنة، لانه في المرة الأولى لم تلقَ تفاعلًا، فعادوا للدفع نحز الفتنة مجددًا التي يجب أن نحذر منها جميعًا.