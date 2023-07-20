المتفوقة نور تهدي تفوقها لروح أمها الشهيدة في ذكرى استشهادها

" أمي غائبة لكن روحها حاضرة... وأهدي هذا التفوق لروح والدتي في ذكرى استشهاده والذي يصادف اليوم" بهذه الكلمات بدأت الطالبة المتفوقة نور السرساوي الحاصلة على معدل 96.3% من الفرع العلمي بحديثها لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وقالت نور لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية: " قبل 9 أعوام قتل الاحتلال والدتي وأصاب شقيقاتي وهدم منزلنا وأنا طفلة أبلغ من العمر ثمانية أعوام، لكنه لم يهدم عزيمتنا في مواصلة طريقنا نحو النجاح والتفوق".

وأضافت نور " غياب الأم لها أثر كبير على أي طفلة، حُرمت من الحب والاهتمام وحنان الأم منذ الصغر، لكن وجود والدي وعائلتي بجانبي قادني إلى بر الأمان في مواصلة دراستي وتفوقي

وعن استقبالها لنتيجتها قالت نور: " فرحتي منقوصة كان نفسي أمي تشاركني فرحة تفوقي ونجاحي، لكن روحها حاضرة تشارك معنا هذه الفرحة التي عمت منزلنا بعد فقدانها.

كما أهدت نور نجاحها لوالده وشقيقتها الكبرى عبير الذين كانوا خير سنداً لها بعد استشهاد والدتها حيث وفروا لها الدعم النفسي والمعنوي لتواصل مسيرتها التعليمية.

وأشارت نور إلى أن تفوقها لم يأتي بمحض الصدفة فقد جدت واجتهدت طيلة 12 عام دراسي حتى بعد استشهاد والدتها وفقدان بيتها لتحقق حلمها وتصبح طبيبة.

وعن أبرز المعيقات التي واجهت نور خلال دراستها، قالت: " القطع المستمر للكهرباء وارتفاع درجة الحرارة بالإضافة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له أثر كبير علينا لكن بفضل الله استطعنا تحدي كافة الظروف وواصلت الطريق حتى حصدت هذه النتيجة.

وعبر بيان، أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم، عن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة.

ووصلت نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63