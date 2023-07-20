"تحدى المرض".. الطالب أبو ريدة يحقق درجة الامتياز بالفرع الأدبي

فجرت رسالة نصية على هاتف عائلة الطالب في الثانوية العامة (التوجيهي2023) المريض قصي أبو ريدة، الفرحة والسرور على المتواجدين في مجلس البيت المتواضع بجنوب قطاع غزة، بعدما اخبرتهم بالنتيجة النهائية للمتفوق.

ومع تشغيل أغاني النجاح، رفع أفراد العائلة، الطالب قصي، الذي حصل على معدل 95.4 بالمئة من الفرع الأدبي، على الاكتاف وسط التصفيق الحار من المتواجدين حوله، وبعد انتظار دام 12 شهراً من الدراسة والجهد.

ورغم المرض العصّي الذي يُعانيه منذُ نعومة أظافره، إلا أن الطالب المتفوق من سكان خانيونس، مليء بالعزيمة والإصرار والتحدي نحو تحقيق غاية النجاح والوصول إلى درجة الامتياز.

بابتسامه عريضة يملؤها الفرحة والأمل، يصف قصي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شعوره عن تفوقه وحصوله على الامتياز، ويقول: "تحقق حلمي الذي حلمت به (..)، وخصصت جدول دراسة مضبوط لدراسة المباحث العلمية طيلة العام".

ويضيف الطالب الذي يُعاني من ضمور في النمو ونقض الكالسيوم، أن المرض لم يكن عصيًا عليه، في اكمال دراسته والتخرج من الثانوية العامة، بل واجهها بعزيمة وتحدي.

وبعد الانتهاء من تقديم الامتحانات، علق الطالب ورقة على الجدار داخل عرفته المتواضعة، وتوقع فيها النتيجة النهائية، وكانت بالفعل مطابقة تمامًا، وهذا ما استنبطه بعد حصوله على المرتبة الأولى في الامتحانات التجريبية بالمدرسة، وهذه المرتبة حصل عليه في جميع سنوات الدراسة من الصف الأول، كما يقول الطالب المتفوق قصي.

ويوضح أن مرضه الذي يجبره في التحرك على كرسي كهربائي أو متحرك، كان يمنعه من الوصول إلى المدرسة جراء تعرض منطقته للغمر من مياه الامطار في فصل الشتاء، إضافة إلى صعوبات عدة، وتغلب عليها بالإرادة القوية.

وينوي المتفوق، بالالتحاق في دراسة الجامعة، بتخصص دبلوم صيدلة أو لغة انجليزية، حيث سيقرر بشكل نهائي في الأيام المقبلة القليلة.

كرم أبو ريدة، والد المتفوق، يقول: إن "العائلة كانت تتابع قصي أولا بأول خلال دراسته في التوجيهي، ووفرت له جميع المستلزمات والاحتياجات للدراسة بكل اريحية تامة، إلى جانب الدعم المعنوي".

ويناشد الوالد، المؤسسات الخيرية والجهات المعنية، بتوفير كرسي كهربائي، لابنه، لتسهيل عملية وصوله إلى الجامعة.

وعبر بيان، أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم، عن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة.

ووصلت نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63.