"الفدائي" يحافظ على الترتيب الـ96 عالميا في تصنيف "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات بعد 62 مباراة في منافسات الشهر الماضي.

ولم يطرأ أي تغيير على تصنيف منتخبنا الوطني لكرة القدم مقارنة مع التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي في شهر حزيران الماضي، حيث حافظ "الفدائي" على الترتيب الـ96 عالميا. كما حل منتخبنا في الترتيب الـ16 آسيويًا، والـ13 عربيًا.

ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، حيث ظلت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى.

وظلت إنجلترا في المركز الرابع، وبلجيكا بالمركز الخامس، وكرواتيا في المركز السادس، والمنتخب الهولندي بالمركز السابع، كما ظلت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر، بينما حقق منتخب بنما، وصيف الكأس الذهبية، أفضل قفزة بتقدمه 12 خطوة للأمام، ليتواجد في المركز الـ45، كما تقدم المنتخب المكسيكي بطل الكأس الذهبية خطوتين للأمام، ليحتل المركز الـ12.

وعلى المستوى الإفريقي، تراجع منتخب المغرب للمركز 14 لكنه ظل الأفضل بين فرق القارة السمراء، يليه السنغال 18 ثم تونس 31، والجزائر ومصر 33 و34 على التوالي.

وفي آسيا، تواجد منتخب السعودية بين قائمة الـ5 الأوائل رغم تراجعه للمركز 54، أمامه كوريا الجنوبية 28، واستراليا 27، وإيران 22 واليابان 20.

وعلى المستوى العربي، تواجدت منتخبات أخرى بين قائمة أول 100، وهي قطر 59، والعراق 70، والإمارات وعمان (72 و73)، والأردن 82، والبحرين 86، وسوريا 94، ولبنان 100.