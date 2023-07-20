بالصور الرابطة الإسلامية تزور الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بقطاع غزة 

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم سلسلة زيارات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وذلك في كافة محافظات القطاع احتفاءً بتفوقهم.

وشارك في سلسلة الزيارات وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي وإطارها الطلابي وكوادر الرابطة الإسلامية في قطاع غزة.

وأبرقت الرابطة الإسلامية أجمل التهاني والتبريكات لجموع الطلبة المتفوفين والناجحين في ربوع الوطن وذويهم.

وبدوره هنأ رئيس الرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسوني الطلبة وذويهم ومدرسيهم بتفوقهم، مؤكداً على أن هذه الجيل المتفوق الذي عايش الحصار وظلم الاحتلال وتحدى كل الصعاب محققاً هذه المعدلات ما هو إلا نصراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف البسيوني " هؤلاء الطلبة المتفوقين هم النموذج الذي سيصدح بالحق وينفانى في خدمة الجماهير وسيخوض معركته مع هذا العدو بغلضة وشدة.

وتمنى البسيوني لطلبة فلسطين حول العالم لاسيما في مخيمات اللجوء والشتات، أن يوفقهم الله ليحصدوا أعلى النتائج في البلدان التي يقيمون فيها كمحطة على طريق التحرير والعودة.

كما تمنى البسيوني للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرحلة بألا ييأسوا ويحثوا الخطى نحو النجاح في المرحلة القادمة.

ودعا البسيوني الجميع إلى تهيئة بيئة دراسية ملائمة لهؤلاء الطلبة،لأن هذا الغرس هو الذي نعول عليه في مسيرة التحرير.

وطالب البسيوني الجامعات الوطنية التخفيف عن كاهل الطلبة وذويهم وتوفير تخصصات تلائم سوق العمل.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الخميس 20/7/2023م نتائج الدورة الأولى (دورة الراحل محمد عواد) من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.





























