مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية في منطقة السواحرة

أفادت مصادر مقدسية، اليوم، بأن مستوطنين شرعوا ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الأرض المستهدفة تعود لعائلة أبو حسين، وتعتبر المدخل الرئيسي لبرية السواحرة التي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف دونم.

وتفاجأ أصحاب هذه الأرض، بإقامة مستوطنين "بركسا" ووضعوا ألعاب أطفال في منطقة تسمى "سطح الغزالة" تقدر مساحتها بنحو 250 دونما، وهي قريبة من مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضي بلدة أبو ديس.

وحضر عشرات المستوطنين المسلحين، إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي "كيدار" و"بوعز" المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة.