الكشف عن الأعراض الأولى لالتهاب السحايا للأطفال

كشف أخصائي الأمراض المعدية، الدكتور إيفان كونوفالوف، أن التهاب السحايا الفيروسي لدى الأطفال عادة ما يستجيب جيداً للعلاج إذا ما شخص وعولج في الوقت المناسب دون تأخير.

وأوضح الطبيب أن التهاب السحايا الفيروسي عند الأطفال يظهر في البداية كعدوى تنفسية شائعة، ولكن بعد ذلك تتفاقم الأعراض.

وبحسب كونوفالوف، فإن التهاب السحايا ليس تشخيصا، بل عملية التهاب غلاف الدماغ (السحايا) الذي أسبابه عديدة ومختلفة. فإذا تحدثنا عن التهاب السحايا الفيروسي، فإن مساره خفيف ولا يسبب مشكلات في صحة لأطفال، إذا عولج في الوقت المناسب.

وقال الطبيب: "غالبا ما تسبب الفيروسات المعوية مثل المكورات السحائية تفشي المرض في الموسم الدافئ، عن طريق السباحة في المسابح واحواض المياه المغلقة وكذلك عن طريق الأيدي القذرة والاتصال المباشر".

وأضاف: "يسبب الفيروس المعوي لدى البالغين عادة ظهور أعراض كالتهاب الجهاز التنفسي والحمى واحيانا اضطرابات في الجهاز الهضمي. أما الأطفال الصغار وتلاميذ المدارس واحيانا المراهقون فقد يصابون بالشكل الحاد للمرض، مثل التهاب السحايا الفيروسي".

وتابع الطبيب قائلاً: "غالبا ما تكون إصابتهم حادة، ومصحوبة بحمى، وظهور ما يسمى بالعلامات السحائية، وأعراض محددة بما فيها الصداع الشديد، والتقيؤ الذي لا يجلب الراحة، وفقدان الوعي، والتشنجات هي ممكنة أيضا".

وأشار إلى أنه عادة لا تختلف اعراض المرض عن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، حيث يمكن أن تستمر هذه الحالة لعدة أيام، كما هو الحال مع التهاب الجهاز التنفسي العادي أو العدوى المعوية.

وقال كونوفالوف: "ولكن، بالنسبة لالتهاب السحايا الفيروسي المعوي، فإن الأعراض العصبية، كقاعدة عامة، يصاحبها تكرر في ارتفاع درجة الحرارة بعد حوالي أسبوع من بداية المرض، وبالإضافة إلى الصداع قد تظهر على خلفية الموجة الثانية لارتفاع درجة الحرارة وسوء الحالة الصحية العامة، علامات تلف الجهاز العصبي، مثل التقيؤ المتكرر، لذلك يتم إدخال هؤلاء المرضى إلى المستشفى في أقسام العدوى المعوية أو الجراحة".

ولفت إلى أنه من السمات المميزة أيضا ما يسمى بالأعراض السحائية التي يسببها تهيج السحايا الناجم عن فرط زيادة السوائل في تجاويف النخاع الشوكي والدماغ".

وبحسب الطبيب، فإن فرط زيادة السائل النخاعي هو الآلية الرئيسية للأضرار التي يلحقها التهاب السحايا الفيروسي- زيادة الضغط داخل الجمجمة والضغط في النخاع الشوكي، لذلك يؤدي عمل ثقب في العمود الفقري إلى تحسن حالة المريض بشكل كبير.