بالصور حسام أبو شنب.. نموذجٌ للطلابِ ذوي الإرادة للوصول للنجاح..!

يعتبر الطالب حسام أبو شنب نموذجاً فريداً للطلاب ذوي الإرادة والعزيمة الكبيرة للوصول للنجاح بالرغم من معاناته من شلل واعتلال في اطرافه حيث حصد التفوق بمعدل ٧٥.8 في الفرع الأدبي.

والد الطالب حسام، سامي صبحي أبو شنب من مدينة غزة، أكد أن ابنه حسام نجح في الثانوية العامة من الفرع الأدبي وحصل على معدل 75.8 وكان لديه إرادة كبيرة على استكمال مسيرته الدراسية بالرغم من إعاقته.

وأوضح أبو شنب خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نجله حسام يعاني من صعوبات في الحركة من عمر 10 سنوات، مبيناً أنه منذ تلك اللحظة ظهرت لديه العديد من المشاكل مثل الصعوبة في الكلام والمشي وتطورت حالته الآن وهو يجلس على كرسي متحرك.

وقال: "واجه حسام صعوبة في التواصل من خلال النطق منذ تلك الفترة ما أدى لتأخره بالالتحاق في المدرسة، مشيراً لحالة الإصرار والهمة العالية لدى حسام من إكمال دراسته".

وبين أبو شنب أن ابنه حسام درس سنتين في مدرسة شمس الأمل للمعاقين حركياً، موضحاً أنه بعد ذلك صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بدمج الحالات الشبيهة بـ"حسام" في المدارس الحكومية.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية لدى نجله هي التواصل؛ لأن لديه مشكلة في النطق وتطورت بعد ذلك الأزمة لديه من خلال اجتماع مشكلة النطق مع الإعاقة الحركية لديه.

وأضاف الوالد: "استطعنا التغلب على مشكلة التواصل من خلال تواصل حسام عن طريق الجوال أو اللابتوب مع مدرسه، منوهاً إلى أنه بخصوص قضية الوصول للمدرسة قمت بتوفير سيارة له، بالإضافة لسكوتر كهربائي".

وأشار أبو شنب إلى أن جميع الأساتذة في المدرسة كانوا متفهمين لحالة حسام ومتعاونين معها وحتى الطلاب في المدرسة، حيث وقف المشرف لجانبه حتى فترة الامتحانات.



















