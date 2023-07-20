الأولى على الفرع العلمي "هند الوحيدي": توقعت معدلي وأطمح لدراسة الطب

وسط مشاعر من الفرح والسعادة تحتفل الطالبة هند الوحيدي الأولى على الوطن في الفرع العلمي والحاصلة على معدل 99.7% بمعدلها الذي توقعته قبل إعلان وزارة التربية والتعليم النتائج.

وعبرت الطالبة الوحيدي عن سعادته بحصولها على هذه النتيجة التي كانت حصاد جد واجتهاد عام دراسي كامل

وقالت الوحيدي لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" هذه النتيجة حصاد جهد واجتهاد وتفوق اثنتا عشر عاماً بالإضافة إلى توفير الهدوء والدعم النفسي من قِبل والدي”

وعند سؤالها عن عدد الساعات الدراسية في يومها خلال العام وما تطمح لدراسته في المستقبل، قالت:" دراستي لا تعتمد على عدد الساعات الدراسية إنما على الانجاز خلال اليوم، وأطمح منذ الصغر لدراسة الطب وعملت جاهدةً للحصول على هذا المعدل من أجل ذلك"

بدوره، قال والد الطالبة الوحيدي :" رغم التحديات التي يعيشها أبناء قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ١٧عاماً ، حصدت ابنتي بفضل الله المركز الأول على الوطن.

وفي حين، أهدت والدة الطالبة هند نجاح ابنتها لذويها وكل أحبابها ولمدرستها وكافة مدرسيها.