محكمة الصلح تقرر الإفراج عن المعتقلين لدى أمن السلطة مراد ملايشة ومحمد براهمة

أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء اليوم الخميس 20-7-2023، أن محكمة الصلح في رام الله أصدرت قرارًا بالإفراج عن المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة مراد ملايشة ومحمد براهمة.

وقالت المجموعة: "إن النيابة العامة تقدمت بطلب لتمديد توقيف المذكورين مدة 15 يوم اضافية، الا ان المحكمة رفضت الطلب المذكور".

وأضافت: "في تمام الساعة 2:40 بعد الظهر، أي قبل انتهاء الدوام بوقت قصير وبعد مغادرة محامي الدفاع بعد انهاء كافة متطلبات وشروط الافراج، قدمت النيابة طلب جديد لإعادة النظر في قرار الإفراج، الا أن المحكمة أكدت على قرار الافراج".

وأوضحت المجموعة، أن كافة اجراءات وشروط الإفراج أصبحت مستوفاة ولا يوجد أي مانع قانوني يعيق تنفيذ قرار الإفراج الصادر بحق ملايشة وبراهمة من الناحية القانونية.

ويُشار إلى سرايا القدس- كتيبة جنين أكدت سابقاً ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت ملايشة وبراهمة وهما مطلوبين للاحتلال "الإسرائيلي"، أثناء توجهما الى مخيم جنين للمشاركة في في الدفاع عن مخيم جنين في المعركة الأخيرة خلال عدوان الاحتلال على المخيم.