17 طالباً حرمهم الاحتلال فرحة النجاح بالثانوية العامة لهذا العام بسبب الاعتقال

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس20/7/2023م، أن ( 17 ) أسرة فلسطينية حرمها الاحتلال "الإسرائيلي" هذا العام من فرحة الثانوية العامة بسبب اعتقال أبنائهم وهم على مقاعد الدراسة، والزج بهم في السجون والمعتقلات دون مراعاة خصوصية المرحلة التي يعيشونها، والتي تعتبر بوابة مستقبلهم.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي، أن هذا الحرمان الذي يتكرر كل عام، يدل على حقد وعنصرية هذا الاحتلال، الذي تعري ممارساته افتقاده لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وقالت الهيئة " اعتقال 17 طالباً من على مقاعد الدراسة وخلال فترة استعدادهم لاختبارات الثانوية العامة، يعني أن هناك قرار بتدمير أحلام وطموحات هؤلاء الطلاب وذويهم، ولكن على هذا الاحتلال أن يعلم أيضا أن التصميم والإرادة والصبر والصمود لهؤلاء الطلبة ولذويهم أقوى من كل نواياه ومساعيه التجهيلية، وستكون الفرحة مضاعفة بحريتهم وبخروجهم متسلحين بشهاداتهم، ليستكملوا طريقهم نحو خدمة وطنهم وشعبهم ".

وأضافت الهيئة " نتوجه بالتحية أولاً لأسر وعائلات الطلبة ممن التحقوا بموكب الشهداء في جنين وكل أرجاء الوطن، وكذلك التحية للطلبة ال 17 الذين حرموا وأسرهم من هذه الفرحة، والتحية موصولة من خلالهم لهذا الشعب المرابط ومناضليه "

وتطالب الهيئة المنظمات الدولية المختصة في مجال التعليم، أن تتحرك فوراً وتسأل الاحتلال عن ملاحقته لطلبة المدارس والجامعات، وأن تفعّل اتفاقياتها ومواثيقها للتخفيف من حدة الاعتقالات، وتوفير الحماية لكافة الطلبة في كافة المستويات التعليمية.