هل انعكس قرار المركزي التركي على الليرة وكيف؟

واصلت الليرة التركية تراجعها أمام العملات الرئيسية المتداولة، اليوم الخميس 20-7-2023، عقب قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، فبحلول الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.48% إلى 26.93 ليرة.

قرر البنك المركزي التركي، في وقت سابق، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الخبراء والمحللين، إذ أن 4 اقتصاديين فقط توقعوا قرارا مثل هذا، وبحسب استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" فقد توقع معظم المحللين تحركا أكبر من قبل المركزي التركي.

وقال "دويتشه بنك": "إن أي رفع أقل من 500 نقطة أساس سيشكل ضغطا مجددا على العملة التركية".