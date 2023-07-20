بالفيديو الإعلام العبري يعترف: "هاليفي" تحت عيون "حزب الله"..!

أبدت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس 20-7-2023، حالة من القلق الكبير من الفديو الذي نشره مراسل "قناة المنار" علي شعيب على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة.

وبحسب القناة 14 العبرية "ظهر في المقطع بشكل واضح ما يُسمى بـ"قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي" هرتسي هاليفي وبرفقته "ما يُعرف بـ"قائد المنطقة الشمالية" و"قائد فرقة الجليل" وعدد من القادة الآخرين في "هيئة الاركان العامة" خلال جولة لهم قبالة بلدة الحولة.

بدوره، علق نوعم أمير مراسل القناة 14 العبرية حول المقطع بقوله :"كان من الممكن أن تكون هذه ضربة افتتاحية قاتلة للغاية". بحسب قوله.

من جانبه، قال شاي ليفي مراسل القناة (القناة12) العبرية: "معظم مشاكل الجيش "الإسرائيلي" تظهر في فيديو واحد". على حد قوله.