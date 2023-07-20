34 قتيلاً في غارات قرب العاصمة السودانية الخرطوم

ذكرت مصادر محلية سودانية، مساء اليوم الخميس، مقتل 34 شخصاً في غارة نفذتها طائرة مسيّرة، أمس الأربعاء، في ضاحية العزوزاب قرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أنه، من بين القتلى في القصف قرب الخرطوم 15 مدنيا و19 ضابطا في الجيش السوداني، ما يشير لأن الطائرة التي نفذت الغارة تتبع لـ"الدعم السريع".

وبدورهم، أفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات مقاتلة حلقت فوق مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم صباح الخميس، بينما لم ترد أنباء عن تبادل لإطلاق النار أو خسائر بشرية.

كما أفاد شهود العيان، أن الطائرات شنت 3 غارات جوية، وأن "الانفجارات كانت مرعبة".

وفي الإطار، أكد شهود عيان أن القوات المسلحة شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.