ابنة الشهيد القائد عبد الله السمك: أُهدي هذا النجاح لروح والدي..!

أُهدي هذا النجاح لروح والدي الشهيد عبد الله السمك رحمه الله، والذي لولا جهده خلال السنوات الماضية لما بلغت ما بلغته الآن، وهذا النجاح هو نتيجة جهود متراكمة وليس جهد عام واحد، ووالدي كان من أشد الناس دعماً لتعليم أبناءه وخاصة الإناث منهم، وكان دوماً يُحفزنا ويقدم لنا هدايا تدفعُنا للتّعلم".

بهذه العبارة بدأت الطالبة منال عبد الله نهاد السمك ابنة الشهيد القائد عبد الله نهاد السمك والتي حصلت على معدل 88.4% الفرع العلمي، حديثها لمراسل وكالة "فلسطين اليوم".

وقالت الطالبة منال السمك في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "كما أُهدي النجاح لوالدتي التي ساندتني ووقفت بجانبي، واليوم أشعر بشعور جميل جداً بفرحة النجاح والتفوق في الثانوية العامة، والحمد على حصولي على ما تمنيته بعد التعب والجد".

وأضافت: "هذا الشعور بالفرحة من المفترض أن يكون الشخص في هذا الوقت مع عائلته وأمه وأبيه، مشيرةً في ذات الوقت لشعورها بحالة الفقد لوالدها لعدم وجود بعد استشهاده".

وتابعت السمك: "أمي وإخوتي وأهلي جميعاً حاولوا في هذه اللحظات السعيدة أن يعوضوني عن لحظات فقد الوالد وعدم وجوده بجانبي".

وأردفت الطالبة: "ساعدني على هذا النجاح والدتي وأخواتي وأهلي جميعهم، موضحة أنها كانت متوقعة لنتيجة أعلى من هذه؛ ولكن الحمد لله على كل حال".

وأشارت الطالبة منال إلى أن والدتها كانت هي المساعدة الأولى والأخيرة لها في هذا النجاح، مبينةً أنها كانت تسهر معها في ليل أيام الامتحانات حتى الصباح، وكذلك انتظارها بفارغ الصبر حين عودتها من الامتحان.

وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "كانت فترة التصعيد الأخير على غزة في مايو الماضي من أصعب الفترات خلال الدراسة، لافتة إلى أن الأجواء كانت متوترة ومصير الامتحانات كان غير معروف".