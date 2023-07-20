الأسرى: تهنئ  الأسرى والمحررين لنجاح ذويهم في الثانوية العامة " التوجيهي" 

قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس ، أجمل التهاني والتبريكات للأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، الذين تمكن ذويهم من اجتياز امتحان الثانوية العامة " التوجيهي" للعام 2023 .



وقالت الهيئة " إن هذا النجاح والتفوق لأبناء وأشقاء وشقيقات الأسرى والأسرى المحررين، يأتي رسالة تحدي وإصرار على خلق الفرح وإدخاله لبيوت المناضلين رغماً عن المحتل وسياساته الانتقامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني .

وأكدت الهيئة أن كل فرحة في كل بيت أسير أو محرر، هي فرحة للكل الفلسطيني متمنيه لهم حياة جامعية موفقة وأن يحققوا ما يتمنوه لمستقبلهم وأن يجتمعوا مع اسراهم في القريب العاجل.