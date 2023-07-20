كوكبة من أبناء شهداء وأسرى سرايا القدس الذين تفوقوا في التوجيهي

كوكبة من أبناء شهداء وأسرى سرايا القدس الذين تفوقوا في الثانوية العامة لعام 2023م:



- الطالبة: حلوة محمد جميل بدر (بنت الأسير المجاهد: محمد جميل بدر) حصلت على معدل 76.1%



- الطالبة: رؤيا ماجد سمير أشقر (بنت الشهيد المجاهد: ماجد سمير أشقر) حصلت على معدل 65.3%



الطالبة: رؤي أحمد محمد أبو شرخ (بنت الشهيد المجاهد: أحمد محمد أبو شرخ) حصلت على معدل 88.1%



الطالبة: وئام محمد إبراهيم أحمد "أبو ناعسة" (بنت الشهيد المجاهد: محمد إبراهيم أحمد) حصلت على معدل 82%



الطالبة: فاطمة الزهراء عماد حسين كامل (بنت الشهيد المجاهد: عماد حسين كامل) حصلت على معدل 92.1%



الطالبة: زينب عيسى مرزوق زواهرة (بنت الشهيد المجاهد: عيسى مرزوق زواهرة) حصلت على معدل 92%



الطالبة: تسنيم أنور محمد العصا (بنت الأسير المجاهد: أنور محمد العصا) حصلت على معدل 94%



الطالبة: إيمان حسام ذيب الرزاينة (بنت الشهيد المجاهد: حسام ذيب الرزاينة) حصلت على معدل 65.7%



الطالب: حسني عمر عرفات الخطيب (ابن الشهيد القائد: عمر عرفات الخطيب) حصل على معدل 95.9%



الطالبة: سجى معين أكرم سلمي (بنت الشهيد المجاهد: معين أكرم سلمي) حصلت على معدل 89.1%



الطالبة: منال عبد الله نهاد السمك (بنت الشهيد القائد: عبد الله نهاد السمك) حصلت على معدل 88.4%



الطالبة: مرام بهاء محمد زكريا أبو الليل (بنت الشهيد المجاهد: بهاء محمد أبو الليل) حصلت على معدل 87.7%



الطالبة: فاطمة الزهراء بشير عبد الكريم الدبش (بنت الشهيد القائد: بشير عبد الكريم الدبش) حصلت على معدل 87%



الطالبة: سجى رائد مبارك الحرازين (بنت الشهيد المجاهد: رائد مبارك الحرازين) حصلت على معدل 85.9%



الطالب: حمزة ياسر محمود الجعبري (ابن الشهيد القائد: ياسر محمود الجعبري) حصل على معدل 81.9%



الطالب: إبراهيم باسم محمد أبو العطا (ابن الشهيد المجاهد: باسم محمد أبو العطا) حصل على معدل 79.4%



الطالب: محمد سامي فضل طافش (ابن الشهيد المجاهد: سامي فضل طافش) حصل على معدل 72.4%



الطالبة: فاطمة ماجد يوسف الحرازين (بنت الشهيد القائد: ماجد يوسف الحرازين) حصلت على معدل 71.7%



الطالب: عبد الرحمن معتز فؤاد طافش (ابن الشهيد المجاهد: معتز فؤاد طافش) حصل على معدل 60.6%



الطالب: محمد فهيم عوض الشاعر (ابن الشهيد المجاهد: فهيم عوض الشاعر) حصل على معدل 56.6%



الطالبة: ماجدة خالد معوض فراج (بنت الشهيد المجاهد: خالد معوض فراج) حصلت على معدل 95.1%



الطالبة: هنادي عرفات مرشد أبو عبد الله (بنت الشهيد القائد: عرفات مرشد أبو عبد الله) حصلت على معدل 94.4%



الطالبة: مها محمد مرشد أبو عبد الله (بنت الشهيد القائد: محمد مرشد أبو عبد الله) حصلت على معدل 87.1%



الطالب: أحمد نعيم جمعة أبو مزيد (ابن الشهيد المجاهد: نعيم جمعة أبو مزيد) حصل على معدل 80.3%



الطالبة: سجى وائل إبراهيم نصار (بنت الشهيد المجاهد: وائل إبراهيم نصار) حصلت على معدل 74.7%



الطالبة: مجد أيمن سليمان سعيد (بنت الشهيد المجاهد: أيمن سليمان سعيد) حصلت على معدل 67.3%



الطالب: أحمد سعد أحمد أبو حسنين (ابن الشهيد المجاهد: سعد أحمد أبو حسنين) حصل على معدل 67.3%



الطالب: طارق محمد أحمد أبو حسنين (ابن الشهيد المجاهد: محمد أحمد أبو حسنين) حصل على معدل 64%



الطالب: ريان عماد عيد بريكة (ابن الشهيد المجاهد: عماد عيد بريكة) حصل على معدل 90.3%



الطالبة: ملاك فادي عبد القادر أبو مصطفى (بنت الشهيد المجاهد: فادي عبد القادر أبو مصطفى) حصلت على معدل 90%



الطالبة: هنادي بسام عبد ربه أبو مصطفى (بنت الشهيد المجاهد: بسام عبد ربه أبو مصطفى) حصلت على معدل 86.4%



الطالبة: شيماء رأفت خليل أبو العلا (بنت الشهيد المجاهد: رأفت خليل أبو العلا) حصلت على معدل 81%



الطالبة: هبة حمدان سالم أبو حدايد (بنت الشهيد المجاهد: حمدان سالم أبو حدايد) حصلت على معدل 78.7%



الطالبة: يسرى صلاح الدين أحمد أبو حسنين (بنت الشهيد القائد: صلاح الدين أحمد أبو حسنين) حصلت على معدل 94%



الطالبة: فاتن محمد سليمان عوكل (بنت الشهيد المجاهد: محمد سليمان عوكل) حصلت على معدل 88.9%



الطالبة: رولا رامي زهير حسن (بنت الشهيد المجاهد: رامي زهير حسن) حصلت على معدل 84.1%



الطالب: محمد أحمد خليل الشيخ خليل (ابن الشهيد القائد: أحمد خليل الشيخ خليل) حصل على معدل 73.4%



الطالبة: شذى إسماعيل زهدي الأسمر (بنت الشهيد القائد: إسماعيل زهدي الأسمر) حصلت على معدل 57.4%



الطالب الشهيد: مجدي يونس اسعود عرعراوي (ابن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) حصل على معدل 90.4%