أوكرانيا: لا يمكننا إسقاط صاروخ أونيكس الروسي

اعترف المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري أغنات، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الأوكرانية عاجزة عن صد صواريخ "أونيكس" الروسية الأسرع من الصوت.

وقال أغنات في تصريحات صحفية: "إن روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ لأول مرة، موضحا أنه من الصعب اكتشافها وإسقاطها".

وكانت صُممت صواريخ "أونيكس" لتدمير المراكب والسفن، وهي تطير بسرعة 2.6 ماخ أي أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة.

ويتميز الصاروخ بأنه عند الإطلاق يمكن له الصعود عالياً لتوفير الوقود، وعند الاقتراب من الهدف يمكن أن يطير في الواقع على ارتفاع 10-15 مترا فوق الماء لتدمير السفينة".

ويعتبر صاروخ "أونيكس 3 إم 55" من أفضل الصواريخ في صنف الصواريخ البحرية. وتم تصميمه كصاروخ بحري مضاد للسفن.

ويُشار إلى أنه يمكن لصاروخ أونيكس، وهو صاروخ من فئة صواريخ كروز، أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر.