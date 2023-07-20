توقع عمه الشهيد إياد الحسني حصوله على 99%..الطالب عبدالرحمن الحسني نفذ الوصية!

فرحة منقوصة تخيم على عائلة الطالب المتفوق عبدالرحمن الحسني، فسرعان ما استقبل عبد الرحمن معدله في الثانوية العامة وحمله كهدية لقبر عمه الشهيد القائد إياد الحسني الذي استشهد في المعركة الأخيرة على قطاع غزة "ثأر الأحرار".

عبد الرحمن الحاصل على معدل 97.9% في الفرع العلمي، كان منذ الصغر يحلم أن يصبح طبيباً، فعمل والديه على توفير كافة الإمكانيات حتى يحقق حلم ويصبح طبيباً. ====

والدة الطالب عبد الرحمن تقول لـ مراسلة فلسطين اليوم الإخبارية :" عبد الرحمن اجتهد خلال العام الدراسي ونظم دراسته حتى يحقق حلمه".

وعن أبرز المعيقات التي واجها عبد الرحمن خلال عامه الدراسي تقول أم عبد الرحمن " خبر استشهاد عمه كان لها أثر كبير على عبدالرحمن، فقضى فترة العزاء دون دراسة متأثراً بفقدان عمه"

وتابعت أم عبد الرحمن حديثها " أبى عبدالرحمن أن يواصل دراسته حتى آخر اللحظات قبل تقديمه للامتحانات".

وعند سؤالها عن كيفية استقبال هذه النتيجة، لم تتمالك نفسها أم عبد الرحمن وقالت بنبرة حزن :"فرحة منقوصة كان نفسنا يكون عمه بجانبه".

نفذ وصية عمه الشهيد

تكفل الشهيد إياد الحسني بتشجيع ابن شقيقه عبدالرحمن فكان دوماً يحفزه ويتوقع لها أعلى المعدلات فما كان من عبد الرحمن إلا أن يكون عند حسن ظن عمه الشهيد وأن ينفذ وصيتها بتفوقه بالثانوية العامة.

والد عبد الرحمن يقول:" هادا النجاح مش النا بس ، هادا النجاح لعمه الشهيد أبو أنس"

وتابع أبو عبدالرحمن حديثه "أبو أنس كان يتوقع له معدل ٩٩٪ فما فوق، لكن فقدان أبو أنس أثر عليه".

وختم أبو عبد الرحمن حديثه نهدي نجاح ابني لروح أخي الشهيد أبو أنس.