بالصور شهادة الطالب الشهيد مجدي العرعراوي… درجة كاملة في مادتين

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شهادة الطالب الشهيد مجدي العرعراوي… درجة كاملة في مادتين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:53 م
20 يوليو 2023
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