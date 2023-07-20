التعليم : ثلاثة خيارات أمام الطلبة الذين يسعون لتحسين معدلاتهم

قدمت وزارة التربية والتعليم نصائح ذهبية للطلبة الراغبين بتحصيل معدلاتهم الدراسية ، والتقدم لامتحان الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض أن تكون في الثامن من شهر أغسطس على أن يتقدم بأربع مواد كحد أقصى.

وطالبتهم بالتركيز على عدد مواد أقل للحصول على نتيجة مرضية ومعدل مرجو بطريقة مضمونة للغاية، وهذا يساعده على تحقيق طموحه بالحصول على معدله الذي يرسم له.

وبينت أن الطالب المصنف بـ"غير مكتمل" يُسمح له التقدم للامتحانات للدورة الثانية في حال كان غير ناجح أو متغيب عن تقديم الامتحانات النهائية، في المقابل يُحرم الطالب الذي مارس "الغش" أثناء تقديمه للاختبارات.

وتتجلى ثلاث خيارات أمام الطالب الذي يسعى لتحسين معدله، حيث يعتمد النظام التعليمي العلامة النهائية التي يحصل عليها الطالب بعد تقدمه للامتحانات، والخيار الثاني أنه في حال رسب في تقديمه فإنه يحصل على 50% كنسبة نجاح نهائية للتيسير عليه، والخيار الثالث تحقيقه لمعدله الذي يرجو منذ البداية.