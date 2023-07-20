نتائج توجيهي 2023 : لا رسوب هذا العام   

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم جمال يوسف اليوم الخميس 20/7/2023 إن التربية والتعليم أدرجت نظاماً جديداً للعام الحالي، بحيث صنفت الطلبة بين ناجح وغير مكتمل، وألغت بند الطالب الراسب، الأمر الذي يتيح للأخير إمكانية إعادة تقديم المواد التي لم يحالفه فيها النجاح ويستكمل بذلك عامه بإتمام تقديمه لكافة المواد.

وبين مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم جمال يوسف إن هذا العام شهد تقدماً واضحاً في نسبة النجاح على مستوى الفروع والتخصصات المختلفة بنسبة 68.2، حيث شهدت النسبة تقدماً واضحاً بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي.

وخصص يوسف نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة، حيث سجل التعليم ضمن دورته للعام الحالي نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الأدبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63.

وأكد يوسف على أن النظام التعليمي الجديد يسمح للطالب بإعادة تقديم المواد إلى حد الثمانية مساقات علمية، وذلك لفتح أكبر قدر ممكن من التسهيل على الطالب وتمكينه من الالتحاق بركب الجامعات الفلسطينية التي يريد.



