أسماء أبناء الشهداء والأسرى الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام 2023

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ بالتهنئة القلبية الحارة من عوائل الشهداء والأسرى بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة لعام 2023م، كما تتمنى مهجة القدس التوفيق لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

وإليكم أسماء كوكبة من أبناء الشهداء والأسرى الذين نجحوا في الثانوية العامة لهذا العام من جميع محافظات الوطن:

بسم الله الرحمن الرحيم

🤲 "‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‏" 🤲

🌷 أبناء الشهداء والأسرى عطاء لا ينضب 🌷

▪ محافظة رام الله: ▪

💐 – الطالبة: حلوة محمد جميل بدر (بنت الأسير المجاهد: محمد جميل بدر) حصلت على معدل 76.1% (الفرع الأدبي)

▪️ محافظة طولكرم: ▪️

💐 – الطالبة: رؤيا ماجد سمير أشقر (بنت الشهيد المجاهد: ماجد سمير أشقر) حصلت على معدل 65.3% (الفرع العلمي)

▪️ محافظة نابلس: ▪️

💐 – الطالبة: رؤي أحمد محمد أبو شرخ (بنت الشهيد المجاهد: أحمد محمد أبو شرخ) حصلت على معدل 88.1% (الفرع العلمي)

💐 – الطالبة: بتول عماد محمود أبو يامين (بنت الشهيد المجاهد: عماد محمود أبو يامين) حصلت على معدل 88.3% (الفرع الأدبي)

▪️ محافظة جنين: ▪️

💐 – الطالبة: وئام محمد إبراهيم أحمد "أبو ناعسة" (بنت الشهيد المجاهد: محمد إبراهيم أحمد) حصلت على معدل 82% (الفرع العلمي)

▪️ محافظة بيت لحم: ▪️

💐 – الطالبة: فاطمة الزهراء عماد حسين كامل (بنت الشهيد المجاهد: عماد حسين كامل) حصلت على معدل 92.1% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالبة: زينب عيسى مرزوق زواهرة (بنت الشهيد المجاهد: عيسى مرزوق زواهرة) حصلت على معدل 92% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالبة: تسنيم أنور محمد العصا (بنت الأسير المجاهد: أنور محمد العصا) حصلت على معدل 94% (الفرع العلمي

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▪️ محافظة شمال غزة: ▪️

💐 – الطالبة: إيمان حسام ذيب الرزاينة (بنت الشهيد المجاهد: حسام ذيب الرزاينة) حصلت على معدل 65.7% (الفرع العلمي).

💐 – الطالب: إبراهيم منير إبراهيم الحجار (ابن الشهيد المجاهد: منير إبراهيم الحجار) حصل على معدل 60.6% (الفرع العلمي).

💐 – الطالب: حسني عمر عرفات الخطيب (ابن الشهيد المجاهد: عمر عرفات الخطيب) حصل على معدل 95.9% (الفرع العلمي).

💐 – الطالبة: زينب معين حلمي السويركي (بنت الشهيد المجاهد: معين حلمي السويركي) حصلت على معدل 95.7% (الفرع الأدبي.

💐 – الطالبة: سجى معين أكرم سلمي (بنت الشهيد المجاهد: معين أكرم سلمي) حصلت على معدل 89.1% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: منال عبد الله نهاد السمك (بنت الشهيد المجاهد: عبد الله نهاد السمك) حصلت على معدل 88.4% (الفرع العلمي).

💐 – الطالبة: مرام بهاء محمد زكريا أبو الليل (بنت الشهيد المجاهد: بهاء محمد أبو الليل) حصلت على معدل 87.7% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: فاطمة الزهراء بشير عبد الكريم الدبش (بنت الشهيد المجاهد: بشير عبد الكريم الدبش) حصلت على معدل 87% (الفرع العلمي).

💐 – الطالبة: سجى رائد مبارك الحرازين (بنت الشهيد المجاهد: رائد مبارك الحرازين) حصلت على معدل 85.9% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: شهد محمد وجيه الرفاعي (بنت الشهيد المجاهد: محمد وجيه الرفاعي) حصلت على معدل 83.1% (الفرع الأدبي)، رقم تواصل مع عائلة الشهيد: 0598840307.

💐 – الطالب: حمزة ياسر محمود الجعبري (ابن الشهيد المجاهد: ياسر محمود الجعبري) حصل على معدل 81.9% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالب: إبراهيم باسم محمد أبو العطا (ابن الشهيد المجاهد: باسم محمد أبو العطا) حصل على معدل 79.4% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالب: محمد سامي فضل طافش (ابن الشهيد المجاهد: سامي فضل طافش) حصل على معدل 72.4% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: فاطمة ماجد يوسف الحرازين (بنت الشهيد المجاهد: ماجد يوسف الحرازين) حصلت على معدل 71.7% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالب: عبد الرحمن معتز فؤاد طافش (ابن الشهيد المجاهد: معتز فؤاد طافش) حصل على معدل 60.6% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالب: محمد فهيم عوض الشاعر (ابن الشهيد المجاهد: فهيم عوض الشاعر) حصل على معدل 56.6% (الفرع الأدبي).

▪️ محافظة الوسطى: ▪️

💐 – الطالبة: ماجدة خالد معوض فراج (بنت الشهيد المجاهد: خالد معوض فراج) حصلت على معدل 95.1% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: هنادي عرفات مرشد أبو عبد الله (بنت الشهيد المجاهد: عرفات مرشد أبو عبد الله) حصلت على معدل 94.4% (الفرع الأدبي.)

💐 – الطالبة: مها محمد مرشد أبو عبد الله (بنت الشهيد المجاهد: محمد مرشد أبو عبد الله) حصلت على معدل 87.1% (الفرع العلمي).

💐 – الطالب: أحمد نعيم جمعة أبو مزيد (ابن الشهيد المجاهد: نعيم جمعة أبو مزيد) حصل على معدل 80.3% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: سجى وائل إبراهيم نصار (بنت الشهيد المجاهد: وائل إبراهيم نصار) حصلت على معدل 74.7% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: مجد أيمن سليمان سعيد (بنت الشهيد المجاهد: أيمن سليمان سعيد) حصلت على معدل 67.3% (الفرع العلمي).

💐 – الطالب: أحمد سعد أحمد أبو حسنين (ابن الشهيد المجاهد: سعد أحمد أبو حسنين) حصل على معدل 67.3% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالب: طارق محمد أحمد أبو حسنين (ابن الشهيد المجاهد: محمد أحمد أبو حسنين) حصل على معدل 64% (الفرع الأدبي).

▪️ محافظة خانيونس: ▪️

💐 – الطالب: ريان عماد عيد بريكة (ابن الشهيد المجاهد: عماد عيد بريكة) حصل على معدل 90.3% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: ملاك فادي عبد القادر أبو مصطفى (بنت الشهيد المجاهد: فادي عبد القادر أبو مصطفى) حصلت على معدل 90% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: هنادي بسام عبد ربه أبو مصطفى (بنت الشهيد المجاهد: بسام عبد ربه أبو مصطفى) حصلت على معدل 86.4% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالبة: ياسمين محمد خليل الأعوج "مقداد" (بنت الشهيد المجاهد: محمد خليل الأعرج) حصلت على معدل 83.6% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: شيماء رأفت خليل أبو العلا (بنت الشهيد المجاهد: رأفت خليل أبو العلا) حصلت على معدل 81% (الفرع الأدبي).

💐 – الطالبة: هبة حمدان سالم أبو حدايد (بنت الشهيد المجاهد: حمدان سالم أبو حدايد) حصلت على معدل 78.7% (الفرع الأدبي).

▪️ محافظة رفح: ▪️

💐 – الطالبة: يسرى صلاح الدين أحمد أبو حسنين (بنت الشهيد المجاهد: صلاح الدين أحمد أبو حسنين) حصلت على معدل 94% (الفرع العلمي)

💐 – الطالبة: فاتن محمد سليمان عوكل (بنت الشهيد المجاهد: محمد سليمان عوكل) حصلت على معدل 88.9% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالبة: رولا رامي زهير حسن (بنت الشهيد المجاهد: رامي زهير حسن) حصلت على معدل 84.1% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالب: ناصر خليل فايق الخالدي (ابن الشهيد المجاهد: خليل فايق الخالدي) حصل على معدل 75% (الفرع العلمي)

💐 – الطالب: محمد أحمد خليل الشيخ خليل (ابن الشهيد المجاهد: أحمد خليل الشيخ خليل) حصل على معدل 73.4% (الفرع الأدبي)

💐 – الطالبة: شذى إسماعيل زهدي الأسمر (بنت الشهيد المجاهد: شذى إسماعيل زهدي الأسمر) حصلت على معدل 57.4% (الفرع الأدبي)

▪️ ملاحظة: ▪️

💐 – الطالب الشهيد: مجدي يونس اسعود عرعراوي (ابن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) حصل على معدل 90.4% (الفرع الصناعي)،