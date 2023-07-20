الدعليس يهنّئ الطلبة المتفوّقين والناجحين بالثانوية العامة 2023 في فلسطين

أبرق رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الخميس 20 يوليو 2023، بالتهاني القلبية الحارة إلى الطلاب والطالبات المتفوّقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022.

وأجرى الدعليس برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى سلسلة اتصالات هاتفية بأوائل الطلبة على مستوى الوطن من كافة الأفرع الدراسية مباركًا لهم تفوّقهم ومهنئًا ذويهم بهذه الفرحة الكبيرة.

وتوجّه الدعليس بالشكر والتقدير من وزارة التربية والتعليم بطواقمها وكوادرها كافة على ما بذلوه من جهود عظيمة من أجل إنجاح العام الدراسي برغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل الحصار وجرائم الاحتلال.

وتمنّى رئيس متابعة العمل الحكومي للطلبة الناجحين مزيدًا من التفوّق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية في مسيرة بناء الوطن وخدمة شعبنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023م، حيث بلغ عدد المتقدمين هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس.